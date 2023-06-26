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Госдеп США не подтвердил планы отсрочить санкции против ЧВК «Вагнер»

Госдеп не подтвердил планы отсрочить санкции против ЧВК «Вагнер» из-за событий в России

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Евгений Биятов/РИА Новости

Представитель Госдепа США Мэттью Миллер не стал комментировать возможную отсрочку новых санкций против ЧВК «Вагнер». Об этом он сообщил на брифинге, передает Reuters.

По его словам, США никогда не анонсируют санкции заранее, предпочитая вводить их тогда, когда они достигнут максимального эффекта.

Ранее сообщалось, что США намерены отложить введение новых санкций в отношении ЧВК «Вагнер» на фоне последних событий в РФ. Об этом написала The Wall Street Journal.

Американские власти опасаются, что таким образом могут «занять сторону» российского руководства. Как заявил собеседник газеты, Вашингтон «не хочет выглядеть так, будто занимает ту или иную сторону» в этой ситуации.

27 июня Госдепартамент США планировал ввести очередные санкции в отношении ЧВК «Вагнер» из-за деятельности группы в Африке.

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