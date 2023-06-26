Путин обсудил с президентом ОАЭ дальнейшее сотрудничество стран

Путин обсудил с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном сотрудничество двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Аль Нахайян заявил о полной поддержке действий российского руководства во время мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Ранее Путин и Аль Нахайян провели встречу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), несмотря на экономическую изоляцию российской стороны в виде множества санкций.

На фоне экономической изоляции России лидеры двух стран обсудили важные вопросы по взаимному сотрудничеству. В частности, лидер ОАЭ сообщил Путину, что «сотрудничество, особенно в частном секторе, играет большую роль в развитии наших двусторонних связей».

По словам Аль Нахайяна, в последнее время также наблюдается большой приток туристов из России в ОАЭ.

Авторы статьи указали, что ОАЭ принимают участие в ПМЭФ в качестве специального гостя. При этом на фоне ряда антироссийских санкций США безрезультатно требовали от ОАЭ ограничить партнерство с Россией.