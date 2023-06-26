Опубликовано видео совещания Путина с руководителями силовых органов

Пресс-служба Кремля опубликовала в Telegram фрагмент совещания президента РФ Владимира Путина с руководителями силовых структур.

В ходе совещания Путин поблагодарил присутствующих за проделанную работу в течение последних дней. Он отметил, что им нужно обсудить ситуацию и поговорить о задачах, стоящих перед ведомствами «на основе анализа произошедшего».

На совещании присутствовали министр обороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и другие.

Ранее Путин обратился к россиянам и поблагодарил их за сплоченность в условиях мятежа ЧВК «Вагнер».

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали продвигаться в сторону Москвы. Президент Владимир Путин назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил его и его подчиненных о последствиях.

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил вернуть своих бойцов в полевые лагеря.