В Госдепе США заявили, что хотели бы роспуска группы «Вагнер»

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США хотели бы, чтобы группа «Вагнер» была распущена и прекратила свою деятельность. Об этом он сообщил на брифинге, передает Reuters.

«Мы бы хотели видеть, чтобы группа Вагнера была распущена», — сказал он.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США считают ситуацию вокруг ЧВК «Вагнер» внутренним делом России и не намерены в нее вмешиваться.

Он подчеркнул, что США не встают ни на чью сторону в этом конфликте и сосредоточены на поддержке Украины.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США и другие западные страны не были причастны к попытке мятежа в России.

По его словам, США не имели с этим ничего общего, а мятеж был частью борьбы внутрироссийской системы.

Байден добавил, что независимо от дальнейшего развития событий в России США продолжат оказывать помощь Украине.