Президент России Владимир Путин заявил, что в Киеве и на Западе хотели «братоубийства» в России. Об этом он сообщил в своем обращении.

Он добавил, что враги России «потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и так называемое контрнаступление», но «просчитались».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге сказал, что Пригожин «уйдет в Белоруссию». По его данным, уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина по факту организации вооруженного мятежа, будет прекращено.

О решении покинуть Ростов-на-Дону Пригожин объявил после того, как с ним провел переговоры президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам Пескова, белорусский лидер знал его на протяжении 20 лет и сам предложил свою кандидатуру в роли переговорщика.

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин покинул здание штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где находился вместе с бойцами своей организации.