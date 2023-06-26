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Путин заявил, что в Киеве и на Западе хотели «братоубийства» в России

Путин: в Киеве и на Западе хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что в Киеве и на Западе хотели «братоубийства» в России. Об этом он сообщил в своем обращении.

Он добавил, что враги России «потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и так называемое контрнаступление», но «просчитались».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге сказал, что Пригожин «уйдет в Белоруссию». По его данным, уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина по факту организации вооруженного мятежа, будет прекращено.

О решении покинуть Ростов-на-Дону Пригожин объявил после того, как с ним провел переговоры президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам Пескова, белорусский лидер знал его на протяжении 20 лет и сам предложил свою кандидатуру в роли переговорщика.

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин покинул здание штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где находился вместе с бойцами своей организации.

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