Путин заявил, что мятеж Пригожина «в любом случае был бы подавлен»

Президент России Владимир Путин заявил, что мятеж, поднятый основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, «в любом случае был бы подавлен». Об этом он сообщил в своем обращении.

«Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать», — сказал он.

Ранее уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, гарантии, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, дал сам президент России Владимир Путин.

Представитель Кремля также отметил, что произошедшее никак не повлияет на ход спецоперации и она будет продолжаться.

Вечером 23 июня в его Telegram-канале появились сообщения о том, что Минобороны якобы нанесло удары по тыловым лагерям бойцов его частной военной компании.