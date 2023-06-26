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Путин заявил, что мятеж Пригожина «в любом случае был бы подавлен»

Путин: мятеж, поднятый основателем ЧВК «Вагнер» Пригожиным, «в любом случае был бы подавлен»

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Alexander Ermochenko/Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что мятеж, поднятый основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, «в любом случае был бы подавлен». Об этом он сообщил в своем обращении.

«Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать», — сказал он.

Ранее уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, гарантии, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, дал сам президент России Владимир Путин.

Представитель Кремля также отметил, что произошедшее никак не повлияет на ход спецоперации и она будет продолжаться.

Вечером 23 июня в его Telegram-канале появились сообщения о том, что Минобороны якобы нанесло удары по тыловым лагерям бойцов его частной военной компании.

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