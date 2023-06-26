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Путин о бойцах ЧВК «Вагнер»: кто хочет — сможет уйти в Белоруссию

Президент РФ Путин предложил бойцам ЧВК «Вагнер» подписать контракт или уйти в Белоруссию

Президент России Владимир Путин в ходе специального обращения к россиянам из Кремля заявил, что те бойцы ЧВК «Вагнер», которые примут такое решение, смогут «уйти в Белоруссию».

Путин поблагодарил бойцов ЧВК «Вагнер», которые «остановились у последней черты, не допустив кровопролития».

Президент предложил бойцам ЧВК подписать контракт с Минобороны или другими ведомствами, либо вернуться домой к родным и близким. При этом отметил, что те из них, кто захочет, смогут уйти в Белоруссию.

«Кто хочет – сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено», — сказал Путин.

24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях.

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

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Мятеж Пригожина
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