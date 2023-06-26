В Белом доме заявили, что США не намерены вмешиваться в ситуацию вокруг ЧВК «Вагнер»

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США считают ситуацию вокруг ЧВК «Вагнер» внутренним делом России и не намерены в нее вмешиваться. Об этом он сообщил брифинге, передает Reuters.

Он подчеркнул, что США не встают ни на чью сторону в этом конфликте и сосредоточены на поддержке Украины.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США и другие западные страны не были причастны к попытке мятежа в России.

По его словам, США не имели с этим ничего общего, а мятеж был частью борьбы внутрироссийской системы.

Байден добавил, что независимо от дальнейшего развития событий в России США продолжат оказывать помощь Украине.

До этого сообщалось, что разведка США две недели назад узнала о подготовке главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным мятежа и предупредила об этом Белый дом.

При этом разведка не знала, что именно и когда собирается делать Пригожин.