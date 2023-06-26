Латвия приостанавливает прием заявок на визы для россиян из-за мятежа Пригожина

МИД ЛатвииМИД Латвии сообщил, что страна приостанавливает прием заявок на получение любых виз от граждан России из-за «непредсказуемого развития внутриполитических событий».

Уточняется, что заявки, принятые в рассмотрение до 25 июня, будут обработаны.

«В случае возникновения дополнительных вопросов просим обращаться в соответствующее представительство Латвии за границей», — заявили в МИД страны и посоветовали следить за обновлением данных о процедуре приема заявок.

Ранее Нидерланды призвали граждан покинуть РФ из-за возможного ограничения выезда из страны.

24 июня президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страна прекращает выдачу всех типов виз гражданам РФ.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.