Байден заявил, что США не причастны к попытке мятежа в РФ

Президент США Джо Байден заверяет, что США и другие западные страны не были причастны к попытке мятежа в России. Об этом он сообщил на брифинге в Белом доме, сообщает CNN.

По его словам, США не имели с этим ничего общего, а мятеж был часть. борьбы внутрироссийской системы.

Байден добавил, что независимо от дальнейшего развития событий в России США продолжат оказывать помощь Украине.

Ранее сообщалось, что разведка США две недели назад узнала о подготовке главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным мятежа и предупредила об этом Белый дом.

При этом разведка не знала, что именно и когда собирается делать Пригожин.

По данным газеты New York Times, США решили не публиковать эти данные, чтобы не быть обвиненными в госперевороте. Также они не хотели помогать российским властям.

До этого ведущая CNN Эрин Бернетт сообщила, что президент США Джо Байден был проинформирован о ситуации в России после заявлений Пригожина.