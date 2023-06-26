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Бразилия выступила за то, чтобы подключить РФ к переговорам по Украине

Источник: Бразилия выступила за то, чтобы подключить РФ к переговорам по Украине

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MFA Russia/Global Look Press

Бразилия выступила за то, чтобы подключить РФ к переговорам по Украине, сообщил ТАСС источник в администрации бразильского президента.

По его словам, Бразилия не поддержала украинскую «формулу мира», а также выступила за то, чтобы российскую сторону подключили к дальнейшим переговорам.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе пресс-конференции в Риме заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией должно учитывать интересы обеих стран.

По словам бразильского президента, мирное соглашение не является «сдачей Украины».

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью для Welt am Sonntag говорил, что переговорные позиции Украины будут зависеть от того, сколько территории она контролирует.

Глава НАТО подчеркнул, что «эта война должна закончиться, и должен быть установлен мир путем переговоров», однако, по его мнению, мирное соглашение не должно быть навязанной Россией сделкой.

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