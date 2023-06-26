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В российском МИД рассказали, в каких целях Запад использовал Украину

МИД РФ: Запад сделал из Украины международную террористическую ячейку

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Запад сделал из Украины новую международную террористическую ячейку и инструмент вооруженной борьбы против России. Об этом заявили участники коллегии МИД РФ, состоявшейся под председательством министра иностранных дел Сергея Лаврова 26 июня.

«Западники выбрали Украину в качестве плацдарма и инструмента вооруженной борьбы против нашей страны, взрастив в Киеве неонацистский режим и превратив Украину в новую международную террористическую ячейку», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

Коллегия отметила, что англосаксы в взяли на себя роль поставщика Киеву вооружений и разведданных. В результате кризис распространился не только по Европе и США, он прояился еще и на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и даже Арктике, указали участники встречи.

Ранее Сергей Лавров во время своего визита на 201-ю российскую военную базу в Душанбе высказался насчет планов стран Запада разделить Россию и Украину.

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