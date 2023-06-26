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Глава ЯНАО объявил об уходе в тундру на цифровой детокс

Глава ЯНАО Артюхов объявил об уходе в тундру, чтобы зарядиться энергией природы

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Алексей Даничев/РИА Новости

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов сообщил,что решил уйти «на пару дней» в тундру, чтобы зарядиться энергией природы. Об этом он написал в своем Telegram.

«Решил повторить прошлогодний опыт – выбраться на пару дней в тундру. Необходимо зарядиться энергией природы, прикоснуться к вековой мудрости наших коренных народов, пообщаться со старейшинами, чтобы решить, как еще можно улучшить жизнь северян», — рассказал глава региона.

По его словам, после насыщенных трудовых будней более подходящего места, чем тундра, для информационного и цифрового детокса не найти.

В поездку Артюхов отправится с блогером-путешественником Богданом Булычевым, они посетят кочевую семью Вэненго, которая сейчас стоит в предгорьях Полярного Урала.

В прошлом году Артюхов побывал на совете старейшин, на котором обсуждали проблемы северных народов.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Артюхов в течение нескольких лет совершает традиционный автопробег по региону, следуя по объявленному всем жителям субъекта «Честному маршруту».

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