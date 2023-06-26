Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЕС составит стратегию на случай нового мятежа в РФ

Боррель: ЕС составит стратегию на случай «политической нестабильности» в России

close
100%
Anushree Fadnavis/Reuters

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС составит стратегию на случай «нестабильности» в РФ после мятежа Пригожина 24 июня. Заявление было сделано главой дипломатии ЕС в ходе пресс-конференции после заседания Совета ЕС в Люксембурге.

Представитель Еврокомиссии отметил, что сейчас у ЕС нет такой стратегии.

«Такую стратегию нельзя разработать быстро, прошло только 24 часа. Но теперь мы будем работать над этим, проводить консультации», — сказал Боррель, отвечая на вопрос, есть ли у Евросоюза стратегия на случай возникновения политической нестабильности в России в будущем.

При этом Боррель подчеркнул, что в Брюсселе считают мятеж Пригожина «исключительно внутренним делом России» и «не имеют к этому отношения».

Ранее секретарь кабмина ФРГ Хебенстрайт заявил, что Берлин наблюдал за мятежом Пригожина не поддерживая ни правительство РФ, ни ЧВК «Вагнер».

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы.

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Все новости на тему:
Мятеж Пригожина
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях