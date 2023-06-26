ЕС составит стратегию на случай нового мятежа в РФ

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС составит стратегию на случай «нестабильности» в РФ после мятежа Пригожина 24 июня. Заявление было сделано главой дипломатии ЕС в ходе пресс-конференции после заседания Совета ЕС в Люксембурге.

Представитель Еврокомиссии отметил, что сейчас у ЕС нет такой стратегии.

«Такую стратегию нельзя разработать быстро, прошло только 24 часа. Но теперь мы будем работать над этим, проводить консультации», — сказал Боррель, отвечая на вопрос, есть ли у Евросоюза стратегия на случай возникновения политической нестабильности в России в будущем.

При этом Боррель подчеркнул, что в Брюсселе считают мятеж Пригожина «исключительно внутренним делом России» и «не имеют к этому отношения».

Ранее секретарь кабмина ФРГ Хебенстрайт заявил, что Берлин наблюдал за мятежом Пригожина не поддерживая ни правительство РФ, ни ЧВК «Вагнер».

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы.

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.