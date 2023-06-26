ЕС расширит контингент обученных солдат ВСУ до более 30 тысяч человек

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС расширит контингент обученных солдат ВСУ до более 30 тыс. человек. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает Reuters.

«Даже после войны мы будем продолжать подготовку украинской армии и ее снабжение», — сказал он.

Ранее Боррель заявил, что страны ЕС завершили подготовку 24 тыс. украинских военных и будут продолжать тренировку еще большего числа солдат. Об этом он сообщил на встрече глав Минобороны НАТО.

Также он сообщил, что ЕС подготовил 15 тыс. военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), указав, что европейское сообщество намерено расширять военную помощь этой стране. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

По словам дипломата, «успех обороны» Украины зависит как от людей, так и от поставок оружия и боеприпасов.

Он также сообщил, что ЕС завершил подготовку 15 тыс. бойцов ВСУ и еще 15 тыс. будут подготовлены до конца текущего года.