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Генсек НАТО перепутал Россию и Германию, отвечая на вопрос о ситуации с ЧВК «Вагнер» в РФ

Столтенберг по ошибке заявил, что мятеж ЧВК показал «хрупкость германского режима»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оговорился, когда комментировал попытку ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина организовать в России военный мятеж, передает ТАСС.

Находясь в Вильнюсе в рамках подготовки к саммиту НАТО, Столтенберг заявил, что произошедшее «продемонстрировало хрупкость германского режима».

В зале раздался смех, а министр обороны ФРГ Борис Писториус, стоявший рядом, спросил удивленно: «Какой германский режим?»

Генсек осознал свою ошибку и исправился: «[События] показали слабость российского режима».

Глава Североатлантического альянса также отметил, что не может сказать, что «будет происходить в ближайшие недели и месяцы».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц написала, что в США не выявили каких-либо брешей в обороне Вооруженных сил России в ходе мятежа частной военной компании «Вагнер».

24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину».

Вечером того же дня пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным. По итогам переговоров глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

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Мятеж Пригожина
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