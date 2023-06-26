В МИД анонсировали конференцию по выходу РФ из ДОВСЕ

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил ТАСС, что 29–30 июня в Вене будет проходить конференция по выходу России из ДОВСЕ (Договора об обычных вооруженных силах в Европе).

По словам дипломата, в ходе конференции Россия намерена «развеять иллюзии» оппонентов относительно возможности возвращения к договору. Российскую сторону на встрече будет представлять делегация Минобороны и МИД.

«Для нас предстоящая конференция будет иметь, скорее, техническое значение. <..> Намерены вновь довести до стран – членов НАТО и всего мирового сообщества свою точку зрения, что именно коллективный Запад своими разрушительными действиями сделал для нас невозможным пребывание в договоре», — рассказал дипломат.

Ранее в НАТО призвали Россию пересмотреть решение по ДОВСЕ. МИД РФ объявил, что окончательно выйдет из ДОВСЕ 7 ноября 2023 года. Соглашение ДОВСЕ было подписано в Париже в 1990 году. 29 мая Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ.