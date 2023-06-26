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Мэр Тбилиси назвал лицемерами тех, кто против прибытия туристов из РФ

Мэр Тбилиси назвал лицемерами тех, кто против прибытия российских туристов в Грузию

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Александр Имедашвили/РИА Новости

Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе назвал лицемерами тех, кто выступает против приезда российских туристов. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

В частности, Каладзе привел в пример экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который сначала «с цветами в руках» встречал российских туристов на КПП «Верхний Ларс», а теперь протестует против приезда россиян.

«Сегодня эти люди с озлобленными лицами протестуют, мол, как российский турист может въезжать в Грузию. Это двойные стандарты», — сказал Каладзе.

Ранее Каладзе заявил, что если Грузия введет санкции в отношении России, то навредит своему сельскому хозяйству и его работникам. Политик отметил, что Грузии нецелесообразно отказываться от торговли с Россией.

До этого Каладзе заявлял, что Грузия сможет обсуждать целесообразность санкций Европейского союза против России, в том числе и в сфере авиасообщения, только после того, как сама станет членом Евросоюза.

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