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В МИД Казахстана заявили, что Россия не запрашивала помощи у ОДКБ на фоне мятежа Пригожина

МИД Казахстана: Россия не запрашивала помощи по линии ОДКБ на фоне мятежа Пригожина

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что Россия не запрашивала помощи у стран ОДКБ на фоне мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом он сообщил журналистам, передает Tengri News.

По его словам, с российской стороны никакой помощи официально не запрашивалось.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал мятеж Евгения Пригожина внутренним делом России.

До этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Токаевым и рассказал ему о ситуации в стране.

В Минобороны РФ 23 июня заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

24 июня после переговоров с Александром Лукашенко Евгений Пригожин покинул Ростов-на-Дону и отправился в Белоруссию.

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