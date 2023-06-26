Лавров назвал бредом сообщения о якобы намерении России подорвать Запорожскую АЭС

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал бредом утверждения Украины о якобы намерении Российской Федерации подорвать Запорожскую атомную электростанцию. Об этом Лавров заявил в интервью RT.

«Это бред. У нас еще к слову «бред» иногда добавляют ссылку на определенного животного. Ну вот, он таким и является», — сказал он.

Лавров также назвал это заявление «затасканной угрозой», многократно всплывающей в медийном пространстве, прежде всего устами украинских властей.

«Все эти люди натренированы, в том числе для ведения информационной войны, прежде всего англосаксами, поляками и даже прибалтами, которые для Украины стали старшими товарищами», — отметил министр.

Лавров отметил, что ему жаль тех денег, которые налогоплательщики западных стран «тратят на выплату заработных плат учителям, тренирующих таких абсолютно неспособных и невменяемых учеников», поскольку результаты «настолько плачевны и настолько неубедительны».

Также Сергей Лавров сообщил, что посол Соединенных Штатов в Москве Линн Трейси действительно связывалась с российскими представителями из-за попытки мятежа в стране 24 июня и «передала сигналы».