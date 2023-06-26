Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров назвал бредом сообщения о якобы намерении России подорвать Запорожскую АЭС

Лавров назвал бредом и затасканной угрозой данные о якобы намерении России подорвать ЗАЭС

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал бредом утверждения Украины о якобы намерении Российской Федерации подорвать Запорожскую атомную электростанцию. Об этом Лавров заявил в интервью RT.

«Это бред. У нас еще к слову «бред» иногда добавляют ссылку на определенного животного. Ну вот, он таким и является», — сказал он.

Лавров также назвал это заявление «затасканной угрозой», многократно всплывающей в медийном пространстве, прежде всего устами украинских властей.

«Все эти люди натренированы, в том числе для ведения информационной войны, прежде всего англосаксами, поляками и даже прибалтами, которые для Украины стали старшими товарищами», — отметил министр.

Лавров отметил, что ему жаль тех денег, которые налогоплательщики западных стран «тратят на выплату заработных плат учителям, тренирующих таких абсолютно неспособных и невменяемых учеников», поскольку результаты «настолько плачевны и настолько неубедительны».

Также Сергей Лавров сообщил, что посол Соединенных Штатов в Москве Линн Трейси действительно связывалась с российскими представителями из-за попытки мятежа в стране 24 июня и «передала сигналы».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях