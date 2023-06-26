В Совфеде назвали неактуальным создание отдельного закона по ЧВК

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в данный момент не видит необходимости в подготовке отдельного законопроекта по правовому статусу частных военных компаний (ЧВК), передает «Интерфакс».

«Разработку отдельного закона по ЧВК актуальным сейчас не считаю», — сказал он.

По его словам, актуальные вопросы чиновники решают в оперативном режиме, например о праве подследственных заключать контракты только с Минобороны РФ.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России необходимо принять закон, который бы регулировал деятельность частных военных компаний.

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов рассказал, что законопроект, которым предлагается регулировать деятельность ЧВК, заново внесут в Госдуму в ближайшее время.