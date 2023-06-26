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Отель Green City в Минске не смог подтвердить RTVI, что Пригожин остановился у них

RTVI: в отеле Green City в Минске не смогли подтвердить, что Пригожин остановился у них

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AP

В отеле Green City в Минске, где, как сообщается, был замечен глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, не смогли подтвердить, что он остановился у них, сообщает RTVI.

По данным канала, в администрации отеля не подтвердили нахождение Пригожина у них.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что глава ЧВК был замечен в Минске возле отеля Green City.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге сказал, что Пригожин «уйдет в Белоруссию». По его данным, уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина по факту организации вооруженного мятежа, будет прекращено.

О решении покинуть Ростов-на-Дону Пригожин объявил после того, как с ним провел переговоры президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам Пескова, белорусский лидер знал его на протяжении 20 лет и сам предложил свою кандидатуру в роли переговорщика.

После этого Пригожин покинул здание штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где находился вместе с бойцами своей организации

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