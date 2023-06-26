Администрация Байдена обеспокоена отставанием ВСУ от графика

Чиновники из администрации президента США Джо Байдена публично взывают к терпению в ожидании результатов украинского контрнаступления, однако при этом опасаются, что прогресс идет медленно, пишет The New York Times (NYT).

Как заявляют источники издания в Белом доме, результаты первых двух недель контрнаступления «отрезвляющие». Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «отстают от графика».

Другой высокопоставленный чиновник также заявил, что темп операций украинской армии более медленный, чем ожидалось, однако добавил, что это не было неожиданностью, учитывая серьезную оборону России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ движется медленнее, чем ожидалось. По его словам, быстрых результатов ждать не приходится, потому что это «не голливудский фильм».

Как отмечали в NYT, даже сторонники американского способа признают, что начало контрнаступления пока не принесло ожидаемых быстрых прорывов.