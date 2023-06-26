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Экс-депутат Рады объяснил цель возможных июльских мирных переговоров по Украине

Экс-депутат Рады Царев увидел в возможном решении других стран провести переговоры по Украине желание завершить конфликт

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Предварительное решение дипломатов других стран, в том числе БРИКС, провести мирные переговоры по украинскому вопросу в июле, которое было принято в рамках секретной встречи по мирному урегулированию на Украине в столице Дании Копенгагене, указывает на актуальность темы прекращения конфликта. Об этом «Общественной службе новостей» сказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

По его словам, по итогам встречи в Копенгагене участники отметили то, что на дальнейших переговорах планируется обсуждение проекта мирного соглашения на условиях Украины. Однако бывший депутат Верховной рады счел это «чушью». Но обсуждение прекращения военного конфликта является актуальным, добавил он.

«Я думаю, что впредь таких разговоров, как и попыток надавить на Украину, будет все больше для того, чтобы прекратить войну», — указал Царев.

По его словам, представители других стран обеспокоены продолжением военного конфликта и хотели бы его остановить.

«И среди этих стран есть страны, которые будут занимать сторону РФ. Это факты. А все остальное: что страны БРИКС позвали, чтобы надавить на Россию или то, что обсуждались украинские условия — это все слова», — отметил Царев.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил участия президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах по урегулированию конфликта.

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