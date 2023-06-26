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США планируют принять лидеров Японии и Южной Кореи в Вашингтоне

Asashi Shimbun: лидеры Японии и Южной Кореи планируют прибыть в Вашингтон в конце августа

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Brendan Smialowski/Pool via Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сук Ель планируют прибыть в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом в конце августа. Об этом сообщает Asashi Shimbun.

Сообщается, что темой встречи станет ситуация в Северной Корее, в том числе повторный запуск разведывательного спутника. Если запланированная встреча будет проведена, она станет первой встречей трех лидеров в подобном формате.

21 мая лидеры США, Южной Кореи и Японии обсудили ядерную программу КНДР в рамках саммита глав G7 в Хиросиме.

9 мая сообщалось, что Япония и Южная Корея объединят с США радиолокационные системы. Стремление объединить системы радиолокационного наблюдения усилилось с осени 2022 года, когда КНДР стала активно испытывать крылатые ракеты собственного производства.

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