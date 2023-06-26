Закон о деятельности ЧВК заново внесут в Госдуму

Законопроект, которым предлагается регулировать деятельность частных военных компаний, будет заново внесен в Госдуму в ближайшее время. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов РИА Новости.

Ранее Миронов прокомментировал «Газете.Ru» вооруженный мятеж, начатый главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Он заявил, что любые конфликты внутри страны являются «угрозой для ее существования».

Накануне глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о необходимости принять закон, который бы регулировал деятельность ЧВК.

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