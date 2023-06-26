Лавров рассказал о звонках Путину от международных коллег для выражения солидарности с РФ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о многочисленных звонках президенту России Владимиру Путину со стороны международных коллег для выражения солидарности во время попытки дестабилизации в России 24 июня. Об этом Лавров заявил в интервью RT.

Лавров отметил, что его международные коллеги выражали солидарность и поддержку России, уверенность в том, что ситуация будет находиться под контролем и возвращена в конституционное поле. Министр отметил, что так все в итоге и получилось.

По словам дипломата, он тоже провел несколько телефонных разговоров по инициативе иностранных коллег.

«Многие из них высказали те же мысли: солидарность, уверенность в том, что мы не допустим каких-либо попыток подорвать единство государства, подорвать успех специальной военной операции», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что эти коллеги просили не говорить о звонках публично.

«Мы уважаем их просьбу», — добавил глава российского МИД.

Также Сергей Лавров заявил, что посол США в Москве Линн Трейси действительно связывалась с российскими представителями в связи с попыткой мятежа в стране 24 июня и «передала сигналы».