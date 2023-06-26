Лавров прокомментировал слова Макрона о мятеже ЧВК «Вагнер»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон увидел в ситуации с мятежом главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина шанс для того, чтобы реализовать угрозу о стратегическом поражении России. Об этом он сказал в интервью телеканалу RT.

По словам Лаврова, Макрон недалеко ушел от США, говоря о том, что в ситуации с мятежом Франция увидела «раскол, хрупкость режима и армии» РФ, и это оправдывает продолжение военной поддержки Киева Парижем.

«Макрон, явно увидевший в нынешнем развитии событий шанс для того, чтобы реализовать угрозу, как мантру повторяемую натовскими руководителями, чтобы Украина нанесла стратегическое поражение России», — сказал российский дипломат.

Новость дополняется.