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Лавров прокомментировал слова Макрона о мятеже ЧВК «Вагнер»

Лавров: Макрон в ситуации с мятежом увидел шанс достичь стратегического поражения РФ

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Мурад Оруджев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон увидел в ситуации с мятежом главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина шанс для того, чтобы реализовать угрозу о стратегическом поражении России. Об этом он сказал в интервью телеканалу RT.

По словам Лаврова, Макрон недалеко ушел от США, говоря о том, что в ситуации с мятежом Франция увидела «раскол, хрупкость режима и армии» РФ, и это оправдывает продолжение военной поддержки Киева Парижем.

«Макрон, явно увидевший в нынешнем развитии событий шанс для того, чтобы реализовать угрозу, как мантру повторяемую натовскими руководителями, чтобы Украина нанесла стратегическое поражение России», — сказал российский дипломат.

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