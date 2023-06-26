Лавров подтвердил, что посол США Трейси связывалась с МИД РФ в связи с событиями 24 июня

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью RT, что посол США в Москве Линн Трейси действительно связывалась с российскими представителями в связи с попыткой мятежа в стране 24 июня и «передала сигналы».

По словам главы МИД РФ, сигналы эти заключались прежде всего в том, что Соединенные Штаты не причастны к произошедшим событиями. Также в Вашингтоне очень надеются, что «ядерное оружие будет в порядке», а американские дипломаты не пострадают.

«И было особо подчеркнуто: США исходят из того, что все происходящее является внутренним делом Российской Федерации», — добавил Лавров.

Ранее РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщило, что посольство США в Москве контактировало с российским МИД по теме безопасности на фоне мятежа, который устроил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Позднее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских официальных лиц писала, что в США не выявили каких-либо брешей в обороне Вооруженных сил России в ходе мятежа основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина.