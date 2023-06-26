В Венгрии заявили о планах блокировать передачу Украине €500 млн

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт намерен блокировать выделение €500 млн Украине из Европейского фонда мира. Об этом он заявил на совещании с европейскими главами МИД в Люксембурге, сообщает ТАСС.

«Все они говорят, что сейчас им следует очень серьезно отнестись к тому, что блокировка в размере 500 млн евро должна быть снята и что они считают неприемлемым вступать в двусторонние дискуссии о финансировании поставок оружия», — сообщил Сийярто.

Ранее Сийярто заявил, что Европа страдает от военного психоза и пока не стоит ожидать скорого завершения конфликта на Украине.

До этого заместитель главы ведомства премьер-министра Венгрии Чаба Домотор заявил, что Будапешт выступил против предложения выделить Украине €50 млрд из фондов Евросоюза. По его словам, казна ЕС «пуста из-за финансирования войны» и украинского государства. Он отметил, в ближайшие четыре года выделить Украине такую сумму невозможно и нецелесообразно.