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Венгрия не планирует менять внешнюю политику по Украине

Орбан заявил, что Венгрия не станет менять направление политики по ситуации на Украине

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Vadim Ghirda/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не собирается менять направление своей внешней политики по ситуации на Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Братиславе встречи премьер-министров стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия), передает ТАСС.

Как подчеркнул Орбан, Венгрия стремится к сотрудничеству во внешнеполитической области со странами – членами Евросоюза, но у нее своя «суверенная внешняя политика».

«Мы не станем менять ее направление, которое избрали после начала этой войны, и будем добиваться мира», — сказал глава венгерского правительства и добавил, что действия руководства страны будут направлены на достижение мира на Украине.

Ранее госсекретарь канцелярии премьер-министра Венгрии Чаба Домотор заявил, что Будапешт выступил против предложения выделить Украине из фондов Евросоюза в ближайшие четыре года €50 млрд. По его словам, казна ЕС «пуста из-за финансирования войны» и украинского государства.

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