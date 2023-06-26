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Россия восстановила дипломатическое присутствие в Ливии после девяти лет перерыва

РИА Новости: РФ полностью восстановила дипприсутствие в Ливии спустя девять лет перерыва

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Bilal Hussein/AP

Посол РФ в Ливии Айдар Аганин сообщил РИА Новости, что дипломатическое присутствие РФ в стране полностью восстановлено.

26 июня Айдар Аганин вручил верительные грамоты главе Президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи.

«Теперь будем трудиться над укреплением наших традиционно дружественных отношений», — рассказал дипломат.

Посольство РФ эвакуировалось из Ливии на фоне гражданской войны 2014 года и на протяжении девяти лет работало из Туниса.

«Вы же видите, военных действий нет, страна фактически перешла к фазе мирного развития, разногласия между ливийскими политиками решаются через диалог», — сообщил Аганин, указывая на повышение уровня безопасности в стране.

Подготовка к возобновлению работы российского посольства велась с осени 2022 года.

В настоящий момент в Ливии действуют два правительства: поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой в Триполи и наделенное полномочиями палаты представителей в Сирте. Последним после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хамад.

Ранее парламент Ливии вынес вотум недоверия избранному премьеру Башаге.

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