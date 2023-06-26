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Объявлен победитель выборов в парламент Греции

В Греции объявили результаты парламентских выборов

Президент Греции вручила мандат на формирование правительства новому премьеру страны, передает ОТР.

Кириакос Мицотакис, который занимал эту должность до мая этого года, стал победителем выборов. Его партия «Новая демократия» получила чуть больше половины мест в парламенте, а значит, и право единолично формировать Кабмин.

Это были уже вторые парламентские выборы всего за пять недель.

По итогам предыдущих создать коалиционное правительство не получилось. Теперь накопившиеся у страны проблемы, прежде всего экономические, предстоит решать новому правительству, состав которого Мицотакис должен объявить уже сегодня.

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