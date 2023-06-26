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Путин переговорил с президентом Ирана Раиси

Президент РФ Путин обсудил по телефону с иранским коллегой Раиси мятеж и Сирию

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В релизе говорится, что глава Ирана выразил полную поддержку российского руководства в связи с попыткой вооруженного мятежа в РФ 24 июня.

Кроме того, стороны обсудили перспективы дальнейшего развития между Москвой и Тегераном с акцентом на практическую реализацию договоренностей в области торговли, энергетики и транспорта.

Также Путин и Раиси затронули ряд вопросов международной повестки дня, включая обеспечение стабильности в Закавказье и урегулирование в Сирии.

Президент Путин в свою очередь поздравил руководство и народ Ирана с наступающим праздником Курбан-байрам.

Курбан-байрам — исламский праздник, отмечающийся через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в память жертвоприношения Ибрахима (в Христианстве — Авраам).

Ранее в этот же день сообщалось, что Путин поговорил по телефону с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

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