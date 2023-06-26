Путин переговорил с президентом Ирана Раиси

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В релизе говорится, что глава Ирана выразил полную поддержку российского руководства в связи с попыткой вооруженного мятежа в РФ 24 июня.
Кроме того, стороны обсудили перспективы дальнейшего развития между Москвой и Тегераном с акцентом на практическую реализацию договоренностей в области торговли, энергетики и транспорта.
Также Путин и Раиси затронули ряд вопросов международной повестки дня, включая обеспечение стабильности в Закавказье и урегулирование в Сирии.
Президент Путин в свою очередь поздравил руководство и народ Ирана с наступающим праздником Курбан-байрам.
Курбан-байрам — исламский праздник, отмечающийся через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в память жертвоприношения Ибрахима (в Христианстве — Авраам).
Ранее в этот же день сообщалось, что Путин поговорил по телефону с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.