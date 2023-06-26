Путин раскрыл, от чего зависит решение задач по укреплению безопасности России

Президент России Владимир Путин заявил, что решение ключевых задач по укреплению безопасности и технологического суверенитета России зависит прежде всего от кадрового потенциала страны. Об этом он сказал в обращении к участникам Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего», передает ТАСС.

По словам российского лидера, в настоящее время именно от кадрового потенциала зависит уверенное развитие отечественной индустрии, наращивание ее конкурентных способностей, а также позиций как на внутреннем, так и на глобальном рынках.

Путин также отметил важность того, что на предприятия РФ приходит все больше компетентных и грамотных молодых профессионалов. Президент выразил уверенность, что форум послужит развитию кадрового потенциала ведущих отраслей российской промышленности, а также росту авторитета и престижа инженерных и рабочих профессий.

Ранее Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявлял, что технологический суверенитет не означает самостоятельный выпуск всех товаров и услуг, а только тех, что относятся к важным направлениям.

В ходе выступления на форуме глава государства говорил о том, что внешняя торговля в России в период с января по апрель 2023 года оказалась в плюсе на $22,6 млрд.