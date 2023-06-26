В грузинском парламенте предупредили о рисках в случае введения санкций против РФ

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что призывающие Тбилиси ввести санкции в отношении России люди подвергают страну риску быть втянутой в военный конфликт с Москвой. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Те, кто призывает Грузию ввести двусторонние санкции против России, призывают, чтобы мы рискнули эскалацией с Россией, то есть рискнули войной с Россией», — сказал Папуашвили.

По его словам, на данный момент не было выявлено ни одного факта, что территория Грузии могла быть использована для обхода международных санкций в отношении России, и не будет выявлено в будущем.

23 июня в Брюсселе объявили, что очередной, 11-й по счету пакет санкций в отношении Москвы утвержден. Он предусматривает рестрикции для 87 компаний, 100 физлиц, ряда СМИ и некоторых фирм из третьих стран. Как сообщили в МИД Эстонии, новый пакет санкций вступил в силу. ЕС также задействует механизм борьбы для обхода ранее введенных ограничений.