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На Украине заявили об ожидании приглашения о вступлении в НАТО

В офисе Зеленского заявили, что ожидают получить приглашение на вступление в НАТО в июле

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Shutterstock

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев рассчитывает получить на саммите НАТО приглашение к упрощенному присоединению страны к альянсу. Его слова на брифинге для немецких СМИ приводит сайт офиса Владимира Зеленского.

«Позиция Украины: ожидаемый результат — это получить на саммите в июле приглашение к упрощенному присоединению (к НАТО. — «Газета.Ru»)», — сказал Ермак.

Глава офиса украинского лидера при этом отметил, что власти Украины хотели бы получить четкий сигнал, который зафиксировал бы путь Украины к членству в НАТО. По словам Ермака, при продолжении политики открытых дверей Россия получит «плохой сигнал».

Он рассказал, что в настоящее время проводятся ежедневные консультации и переговоры с партнерами Украины, чтобы предстоящий саммит стал для нее результативным.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что 15 государств — членов НАТО готовы поддержать просьбу Киева о вступлении в альянс на июльском саммите в Вильнюсе 11–12 июля. Стефанишина добавила, что подавляющее большинство европейских стран Североатлантического альянса осмысленно поддерживают решение о членстве Украины в организации, считая, что это является гарантией безопасности.

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