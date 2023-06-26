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Мишустин призвал сплотиться вокруг Путина

Мишустин призвал россиян консолидироваться вокруг президента РФ на фоне событий 24 июня

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что сейчас необходимо консолидироваться вокруг президента России Владимира Путина. К этому Мишустин призвал российское общество на совещании с вице-премьерами, передает РИА Новости.

«Нужно действовать вместе, одной командой, и сохранять единство всех сил, сплотившись вокруг президента», — сказал он.

Глава кабмина подчеркнул, что необходимо сейчас «принимать выверенные совместные решения для эффективного выполнения задач», которые поставил глава государства.

Также в ходе совещания Михаил Мишустин поручил заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину взять под контроль вопрос восстановления дорог после военного мятежа, который пытался совершить глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» заявил, что его бойцы выдвигаются на территорию Российской Федерации c «маршем справедливости». 24 июня его силы вошли в Ростов-на-Дону, а затем выдвинулись к Москве. Вечером того же дня Пригожин заявил, что решил развернуть колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

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