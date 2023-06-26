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Мишустин рассказал об обстановке в правительстве во время попытки мятежа в России

Мишустин: члены кабмина были на своих местах во время попытки дестабилизации ситуации в РФ

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Алексей Даничев/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что во время попытки дестабилизации ситуации в РФ все члены правительства находились на своих рабочих местах. Об этом Мишустин заявил в ходе совещания с вице-премьерами, передает РИА Новости.

Глава кабмина указал, что все работали четко и слаженно. Мишустин отметил, что в эти выходные Россия «столкнулась с очевидным вызовом».

«Была совершена попытка дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России. Члены правительства находились на своих рабочих местах. Под руководством президента действовали четко, слаженно», — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что на всех уровнях сохранялась стабильная ситуация, в правительстве работали, чтобы не допустить усугубления обстановки и защитить граждан от всех возникающих возможных угроз.

Также Михаил Мишустин поручил заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину взять под контроль вопрос восстановления дорог после военного мятежа, который пытался совершить глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы выдвигаются на территорию Российской Федерации c «маршем справедливости». 24 июня его силы вошли в Ростов-на-Дону, а затем выдвинулись к Москве. Позже вечером того же дня он заявил, что решил развернуть колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

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