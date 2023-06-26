Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мишустин заявил, что Запад направил против России все силы

Мишустин: против РФ направлены все силы Запада, идет борьба за право выбора своего пути

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что для Российской Федерации наступил важный период в истории, против нее направлены все силы Запада: военная, экономическая, информационная. Его слова передает ТАСС.

По его словам, сегодня речь идет о борьбе за право выбирать собственный путь исходя из национальных интересов на благо российского народа.

Ранее Мишустин, выступая с ежегодным докладом правительства в Государственной думе, заявил, что Запад, вводя санкции в отношении РФ, старался ударить по простым россиянам. По его словам, государства Запада с самого начала пытались убедить мировую общественность в том, что санкции не направлены против российских граждан.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях