Мишустин заявил, что Запад направил против России все силы

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что для Российской Федерации наступил важный период в истории, против нее направлены все силы Запада: военная, экономическая, информационная. Его слова передает ТАСС.

По его словам, сегодня речь идет о борьбе за право выбирать собственный путь исходя из национальных интересов на благо российского народа.

Ранее Мишустин, выступая с ежегодным докладом правительства в Государственной думе, заявил, что Запад, вводя санкции в отношении РФ, старался ударить по простым россиянам. По его словам, государства Запада с самого начала пытались убедить мировую общественность в том, что санкции не направлены против российских граждан.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.