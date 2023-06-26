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В кабмине подчеркнули важность обеспечения суверенитета России

Премьер Мишустин подчеркнул важность обеспечения суверенитета РФ и безопасности граждан

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул важность обеспечения суверенитета России и безопасности граждан с учетом последних событий. Об этом он сказал на совещании с вице-премьерами, передает ТАСС.

«Главное — обеспечить суверенитет и независимость нашей страны, безопасность и благополучие граждан», — заявил Мишустин.

Премьер также указал, что все члены кабмина были на своих местах во время попытки дестабилизации ситуации в РФ.

На заседании глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что видит угрозу ядерной стабильности в Европе на фоне последних событий в России и считает необходимым продолжать поддерживать Украину. По его словам, мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина беспокоит ЕС, поскольку Россия является ядерной державой и нехорошо наблюдать за тем, как она «может погрузиться в политическую нестабильность».

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны опровергли его заявления, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Президент Владимир Путин выступил с обращением, в ходе которого назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях.

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых была достигнута договоренность о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». После этого глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

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Мятеж Пригожина
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