Стало известно о тайной встрече в Дании по урегулированию конфликта на Украине

В столице Дании прошла мирная конференция по ситуации на Украине. Об этом пишет немецкое издание Deutschlandfunk.

Как отмечает издание, мероприятие состоялось в обстановке строжайшей секретности. Инициатива проведения конференции исходила от Киева.

Помимо представителей ряда западных стран, по информации Deutschlandfunk, в нем приняли участие дипломаты из Китая, Индии, Бразилии, ЮАР и других стран. До сих пор эти страны, указывает издание, позиционировали себя в основном нейтрально или осторожно в украинском конфликте.

В материале издания также говорится, что официальные мирные переговоры могут состояться уже в июле текущего года.

Датское правительство официально не комментировало содержание конференции.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил участия президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах по урегулированию конфликта.