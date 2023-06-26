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Стало известно о тайной встрече в Дании по урегулированию конфликта на Украине

Deutschlandfunk: в Копенгагене прошла тайная мирная конференция по Украине

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Depositphotos

В столице Дании прошла мирная конференция по ситуации на Украине. Об этом пишет немецкое издание Deutschlandfunk.

Как отмечает издание, мероприятие состоялось в обстановке строжайшей секретности. Инициатива проведения конференции исходила от Киева.

Помимо представителей ряда западных стран, по информации Deutschlandfunk, в нем приняли участие дипломаты из Китая, Индии, Бразилии, ЮАР и других стран. До сих пор эти страны, указывает издание, позиционировали себя в основном нейтрально или осторожно в украинском конфликте.

В материале издания также говорится, что официальные мирные переговоры могут состояться уже в июле текущего года.

Датское правительство официально не комментировало содержание конференции.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил участия президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах по урегулированию конфликта.

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