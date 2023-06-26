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Путин поговорил по телефону с эмиром Катара

Эмир Катара поддержал действия властей РФ 24 июня в ходе телефонного разговора с Путиным

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РИА Новости

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что катарский лидер выразил поддержку действиям российского руководства в связи с мятежом главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Согласно сообщению Кремля, главы РФ и Катара отметили высокий уровень российско-катарского сотрудничества, а также подтвердили взаимную заинтересованность в его дальнейшем укреплении в различных сферах. Были также позитивно оценены итоги состоявшегося на прошлой неделе визита в Россию председателя Совета министров, Министра иностранных дел Катара Мухаммеда Бен Абдельрахмана Аль Тани.

22 июня Путин на встрече с председателем совета министров Катара передал приветствие эмиру страны. Он подчеркнул, что все встречи с представителями Катара, в том числе с главой страны, всегда подчеркивали особые отношения двух стран и подчеркивали намерение руководства развивать двусторонние отношения по многим направлениям.

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