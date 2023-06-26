Генсек НАТО пообещал решения по Украине на саммите блока в Вильнюсе

На саммите НАТО в литовском Вильнюсе 11–12 июля будет утвержден новый пакет помощи Украине. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«На вильнюсской встрече в верхах мы договоримся о пакете помощи Украине, чем еще более упрочим наши связи и приблизим Украину к альянсу», — сказал Столтенберг.

Что войдет в новый пакет помощи, он не уточнил.

По его словам, союзники согласны, что место Украины — в НАТО.

Он добавил, что решение о членстве примут Украина и члены Североатлантического альянса, у России отсутствует право вето.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что 15 государств – членов НАТО готовы поддержать просьбу Киева о вступлении в альянс на июльском саммите в Вильнюсе.