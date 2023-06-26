Евросоюз одобрил увеличение фонда военной помощи Украине

Главы МИД Евросоюза одобрили увеличение фонда военной помощи Украине на €3,5 млрд ($3,8 млрд). Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит в Люксембурге, передает ТАСС.

Согласно документу, данное решение призвано обеспечить финансовую устойчивость и предсказуемость фонда в долгосрочной перспективе, а также сохранить его географический охват и способность ЕС предотвращать кризисы и конфликты и быстро реагировать на них. Отмечается, что раз в несколько месяцев сообщество выделяет из фонда по €500 млн на поставки оружия Украине.

Ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявлял, что совет ЕС по иностранным делам 26 июня планирует утвердить расширение европейской военной помощи Украине. Кроме того, он указал, что «сегодня как никогда важно расширять» помощь Киеву, поскольку, по его мнению, то, что произошло в эти выходные в России, разрушает власть РФ и влияет на ее политическую систему.

26 июня премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе также объявил, что Канберра предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 110 млн австралийских долларов (около $74 млн).