Трамп обвинил СМИ в замалчивании скандала вокруг Байдена

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил с обвинениями в адрес американских СМИ, заявив что они замалчивают скандал вокруг действующего главы государства Джо Байдена.

В частности, бывший президент также обратил особое внимание на тот факт, что Байден незаконно присваивает миллионы долларов, принадлежащие Китаю, Украине и большому числу других государств.

«Не в этом ли причина того, почему Байден позволяет Китаю строить военные объекты на Кубе или почему мы позволяем картелям заправлять на нашей чудовищно открытой границе?» — цитирует Трампа Общественная служба новостей.