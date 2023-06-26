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Трамп обвинил СМИ в замалчивании скандала вокруг Байдена

Трамп выдвинул обвинения в адрес американской прессы из-за скандала с Байденом

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил с обвинениями в адрес американских СМИ, заявив что они замалчивают скандал вокруг действующего главы государства Джо Байдена.

В частности, бывший президент также обратил особое внимание на тот факт, что Байден незаконно присваивает миллионы долларов, принадлежащие Китаю, Украине и большому числу других государств.

«Не в этом ли причина того, почему Байден позволяет Китаю строить военные объекты на Кубе или почему мы позволяем картелям заправлять на нашей чудовищно открытой границе?» — цитирует Трампа Общественная служба новостей.

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