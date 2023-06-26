В Германии назвали предварительную дату мирных переговоров по Украине

В июне в столице Дании Копенгагене прошла секретная встреча по мирному урегулированию на Украине, на ней присутствовали представители многих стран, в том числе Запада. Дипломаты из этих стран решили провести официальные мирные переговоры по украинскому вопросу в июле, передает германский портал Tagesschau.

В прошедшей конференции в том числе принял участие советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Как указывает портал, мероприятие было направлено на получение поддержки со стороны государств, которые до сих пор придерживаются нейтральной политики касательно украинского вопроса. К таким странам относятся Бразилия, Индия, Южно-Африканская Республика и Китай.

При этом ни на Украине, ни в России не делали заявления о том, что официальные переговоры могут состояться в июле.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил участия президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах по урегулированию конфликта.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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