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В Италии заявили, что Украине пока рано вступать в НАТО

Глава МИД Италии Таяни заявил, что время для вступления Украины в НАТО не наступило

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Roberto Monaldo/Global Look Press

Министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни считает, что для Украины пока не настало время вступать в НАТО. Об этом он сказал в интервью газете la Stampa.

Дипломат подчеркнул, что сначала на Украине должен наступить мир. При этом он отметил, что первые шаги к членству Украины в НАТО уже могут быть сделаны на июльском саммите организации в Вильнюсе. Это позволит создать Совет НАТО — Украина, что Рим убежденно поддерживает, подчеркнул Таяни.

Министр добавил, что Италия продолжит поддерживать Украину до тех пор, пока ее «независимость в опасности», в том числе отправкой вооружения. Также Таяни отметил вклад Рима в восстановление украинского государства, в частности, передачей 100 тонн электроматериалов.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что 15 государств — членов НАТО готовы поддержать просьбу Киева о вступлении в альянс.

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