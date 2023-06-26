Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высказал мнение, что Европа близка к катастрофе из-за военного психоза. Об этом он заявил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) перед встречей с коллегами в Люксембурге.

«Сейчас можно было бы предотвратить еще большую катастрофу и спасти жизни тысяч людей, но для этого нужно прекратить военный психоз. Произойдет ли это на сегодняшнем заседании Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге — что ж, я больше не питаю иллюзий», — написал Сийярто.

21 июня министр иностранных дел Венгрии заявлял, что Европа страдает от военного психоза и пока не стоит ожидать скорого завершения конфликта на Украине. Он выражал надежду, что в последующие дни и недели много военнопленных с обеих сторон будут освобождены, а также, что конфликт на Украине закончится в ближайшее время.

До этого Сийярто заявлял, что власти Венгрии выступают за равные условия для всех государств, которые желают стать частью Евросоюза. По его словам, украинской стороне необходимо сделать немало шагов для продвижения по пути евроинтеграции, в особенности по треку защиты нацменьшинств.