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В США заявили об усталости Европы от помощи Украине

AC: в Европе устали от Украины и не станут за нее сражаться в реальной войне против России

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Global Look Press

По мнению обозревателя издания The American Conservative Дуга Бэндоу, европейцы уже устали от финансирования Украины и не будут за нее сражаться в случае реальной войны с Российской Федерацией.

Журналист отметил, что в преддверии саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе США посетили европейские политики, которые поддерживают вступление украинской стороны в НАТО. Бэндоу утверждает, что ему удалось пообщаться с некоторыми из них, после чего он пришел к выводу, что никто в ЕС не готов вступать в прямой конфликт с Россией.

Он подчеркнул, что многие из его высокопоставленных собеседников заявили, что население их государств уже устало от предоставлению Украине материальной помощи.

Журналист выразил сомнение, что жители стран Европы будут сражаться с российской стороной в случае, «если НАТО вступит в реальную войну с Москвой».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале сообщил, что Киев подписал соглашение о привлечении финансирования в размере $500 млн от Великобритании.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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